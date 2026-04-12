بير شورس يصدر حكماً واضحاً تماماً بشأن السنوات التي قضاها في أياكس

كان بير شورس لاعبًا في صفوف أياكس بين عامي 2018 و2022، وتعاون خلال تلك الفترة مع المدرب إريك تين هاج. ويبدو أن المدافع، الذي أصبح بلا عقد بعد رحيله عن تورينو، يكنّ احترامًا كبيرًا لمدربه السابق، كما اتضح يوم الأحد في برنامج «Goedemorgen Eredivisie».

أراد هانز كراي جونيور معرفة ما كان عليه تين هاج كمدرب بالنسبة لشورس. أجاب المدافع دون أي تردد: "لقد عملت معه لعدة سنوات. كان لديّ عدد من المدربين، لكن تين هاج كان الأفضل".

"لم أكن ألعب دائمًا. وكثيرًا ما تسمع اللاعبين يقولون: نعم، مدرب سيئ. هذا سهل. لكن بالنسبة لي كان جيدًا جدًا من الناحية التكتيكية. مدرب جيد. جعلنا نعمل كفريق"، هكذا قال شورس وهو يستذكر الماضي، بعد أن فاز باللقب المحلي مع أياكس تحت قيادة تين هاج في أعوام 2019 و2021 و2022.

كان بإمكان شورس في ذلك الوقت أن يترك فورتونا سيتارد للانضمام إلى بي إس في. لكن المدافع، الذي يبلغ الآن 26 عامًا، كان يشعر براحة أكبر مع أياكس، مما جعله يختار أمستردام.

"لقد أجريت بالفعل محادثة أولية مع بي إس في. وعندها قال لي والدي بشكل خاص: أريدك أن تذهب لترى أياكس مرة أخرى. تحدثت مع مارك أوفرمارس وإدوين فان دير سار، وقد تأثرت بذلك على الفور. كان هناك انطباع مختلف"، هكذا يفسر شورز بعد سنوات اختياره لتوقيع عقد متعدد السنوات مع أياكس.

"الشعور الذي انتابني بعد ذلك أقنعني بالتوقيع هناك. ولم أندم على ذلك أبدًا"، هكذا قال شورز، الذي غادر ملعب يوهان كرويف أرينا في عام 2022 بعد أن خاض ما مجموعه 95 مباراة.

يتحدث شورز عن "فترة ناجحة" مع أياكس. "95 مباراة في ثلاث سنوات. وكان منافسيّ ماتيس دي ليخت ويوريان تيمبر، اللذان يلعبان الآن في مانشستر يونايتد وأرسنال. لقد ارتكبت أخطاء ولعبت مباريات جيدة وأخرى سيئة. لكنني مقتنع بأنني نجحت في أياكس".