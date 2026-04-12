بير شورز كان على وشك الانضمام إلى نادٍ أوروبي كبير: «كنت أجد صعوبة في النظر إليهم»

كان بير شورز قد توصل شخصياً إلى اتفاق مع إنتر بشأن إصابته المزمنة في الركبة، وفقاً لما صرح به المدافع الذي عانى من هذه الإصابة صباح الأحد في برنامج «Goedemorgen Eredivisie». لكن بسبب إصابته، لم تتم الصفقة في النهاية.

حقق شورز، البالغ من العمر 26 عامًا الآن، انطلاقة قوية في الدوري الإيطالي، وبعد موسم ممتاز مع تورينو، النادي الذي انتزع اللاعب من أياكس، ظهر على رادار إنتر.

"كنت قد اتفقت مع إنتر"، يتذكر. "ثم تعرضت للإصابة على الفور. أصعب ما واجهته هو أنني لم أتمكن من اتخاذ تلك الخطوة"، يقول المدافع الذي يخضع لإعادة التأهيل بصراحة. "كنت قد لعبت عشرة أشهر مع تورينو وقضيت هناك وقتًا رائعًا."

"كنت في ذروة مسيرتي، وفي مثل هذه اللحظة تريد أن تخطو تلك الخطوة. فاز إنتر باللقب في العام التالي ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. هذه هي الأشياء التي تريد أن تعيشها".

"كان ذلك أصعب شيء في البداية"، يقول شورس بصراحة. "كان يؤلمني مشاهدة إنتر، لأنني كنت قد توصلت إلى اتفاق. ستيفان دي فري لا يزال هناك أيضًا، وكان من المفترض أن يصبح معلمي. كان ذلك خطة رائعة. لذا عندما تنهار تلك الخطة، فإنك تشعر بذلك لفترة".

لم يلعب شورس أي مباراة منذ أكتوبر 2023. والآن، هناك أخيرًا ضوء في نهاية النفق. فقد أوشكت رحلة إعادة تأهيله على الانتهاء، ولا يزال يحظى باهتمام كبير.

وبالتالي، يمكن للمدافع الذي انتهت صلاحية عقده أن يعود للعب في الدوري الإيطالي الموسم المقبل. وبمجرد أن يستعيد لياقته، سيعود على أي حال للتدريب مع تورينو. علاوة على ذلك، هناك ثلاثة أندية أخرى مهتمة به. "وهي أودينيزي وجنوا وفيورنتينا"، حسبما قال شورز. "لقد طلبوا معلومات عن وضعي."