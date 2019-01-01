فشل انتقال بيرين إلى بنفكيا

بيرين يعود إلى يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن بنفكيا فشل انتقال الحارس الإيطالي ماتيا بيرين إلى صفوفه من يوفنتوس بعد عدم تخطيه الفحوصات الطبية.

بيرين وصل البرتغال الأربعاء الماضي لإتمام انتقاله على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 15 مليون يورو.

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وقال بنفيكا في بيان رسمي: "نريد الإعلان أن بعد الفحص الطبي لماتيا بيرين تبين أن اللاعب يحتاج قرابة أربعة أشهر للتعافي".

وأكمل البيان: "بعد انتهاء تلك الفترة ستعود الصفقة من جديد بحسب الاتفاق بين كل الأطراف المعنية".

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وعانى بيرين من الإصابات الموسم الماضي، والذي كان الأول له مع يوفنتوس، مما أفقده المركز الأساسي لصالح ووشليش تشيزني.

ويملك يوفنتوس حالياً تشيزني وبيرين والعائد جيانلويجي بوفون للمنافسة على مركز الحارس الأساسي للفريق.