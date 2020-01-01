بيرين وفرح تتحدثان عن حلم الكرة "النسائية" السعودية

حلم الكرة السعودية النسائية يبدأ ببيرين وفرح

كرة القدم داخل السعودية، بدأت تأخذ طريقها بشكل كبير نحو العنصر النسائي، والاهتمام باكتشاف المواهب من أجل وجود دوري نسائي قوي خلال المرحلة المقبلة.

ثنائي من فريق نسور جدة النسائي، يتحدث عن مشوارهم وارتباطهم بكرة القدم، وكيف أصبحا لاعبين كرة قدم في الوقت الحالي رغم صعوبة الفكرة من قبل في المملكة العربية السعودية.

بيرين ساداجا وفرح الجفري، لاعبتان في فريق نسور جدة الذي توج مؤخرًا ببطولة جدة النسائية، كشفوا لصحيفة "ماركا" الإسبانية تفاصيل خوضهم تجربة لعب كرة القدم.

قالت بيرين في تصريحاتها لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لعبت كرة القدم منذ الرابعة من عمري، كانت عائلتي يحبون كرة القدم، وارتبطت بها بسبب ذلك".

وأوضحت فرح الجفري: "والدي هو من زرع بي حب الرياضة منذ صغر سني، وكان الدعم الأكبر هو من العائلة في هذا الشأن".

بيرين أكدت أنها أسست فريق نسور جدة في 2014 لكن المنافسة بدأت العام الماضي، ولكن كانوا لعبوا بعض المباريات الودية، حيث تعد بيرين قائدة الفريق، وهي تبلغ من العمر 31 عامًا.

وتابعت: "تشكيل الفريق لم يكلفني شيء، هناك الكثير من يحبون كرة القدم، ونحن نتابع الدوري الإيطالي والإسباني والدوري الألماني، وأنا بدأت لعب الكرة عندما كنت أعيش في مصر في سن السابعة في أكاديمية أرسنال".

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وقالت فرح البالغة من العمر 17 عامًا: "إنه حلم أن أصبح لاعبة كرة قدم محترفة، هذا طموحي في الوقت الحالي من يدري ما سيحدث".

وكان نسور جدة فاز بالبطولة بمشاركة 5 أندية أخرى، وسيزيد عدد الأندية في الموسم المقبل إلى 11 ناد حيث ستمتد البطولة من أكتوبر حتى مارس.

وأكدت فرح أن التدريب أيام الأحد والإثنين والأربعاء من السادسة مساءًا حتى التاسعة، وأنهم يبحثون دائمًا التطوير والبحث عن استراتيجية مناسبة، وأن لدى الجميع الحرية في الرداء الذين يخضون به التدريب، مع توقف التدريب عادة أثناء الصلاة ويستأنفوا مرانهم بعد ذلك.