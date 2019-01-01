بيريشيتش: لا يمكن رفض بايرن ميونخ

تعرف على تصريحات الكرواتي بعد الانضمام إلى بايرن ميونخ

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد إيفان بريشيتش، المنضم حديثًا إلى بايرن ميونخ، صعوبة رفض عرض الفريق البافاري مشيرًا إلى رغبته تعافي ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، سريعًا.

بايرن ميونخ حاول التعاقد مع ساني من صفوف مانشستر سيتي ولكن إصابة اللاعب في لقاء الدرع الخيرية ضد ليفربول جعله يضم بريشيتش.

وقال صاحب الـ 30 عامًا في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "الصفقة حدثت سريعًا والكل يعلم ما الذي حدث مع ساني وأتمنى أن يتعافى سريعًا".

وتابع: "حينما تواصلوا معي لم أحتاج سوى ساعات معدودة لإعلان قراري بعد استشارة عائلتي. حينما يرغب بايرن ميونخ في التعاقد مع أي لاعب لا يمكن الرفض".

وواصل: "هذا هو سبب تواجدي هنا. أرغب دائمًا في تقديم الإضافة للفريق وأن أكون جزءًا من موسم ناجح".

وسوف يتنافس بريشيتش مع سيرج جنابري وكينجسلي كومان بجانب الشاب ألفونسو دايفيز وذلك بعد رحيل آريين روبن وفرانك ريبيري.

وأردف: "جئت لأجل المشاركة في المباريات وتحقيق الألقاب ونحتاج لتواجد جميع اللاعبين في أفضل حال ممكن لأجل حصد الألقاب".

واختتم: "قضيت فترة رائعة خلال التحضير للموسم الجديد مع المدرب أنطونيو كونتي ولكني سعيد أنّ أخوض هذه التجربة في ألمانيا".

وكان مانشستر يونايتد قد حاول ضم بريشيتش أكثر من مرة ولكن إدارة النيراتزوري رفضت بيع اللاعب.