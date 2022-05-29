بيريز يوجه رسالة قاسية لمبابي وباريس وسيتي بعد التتويج بدوري الأبطال

رئيس ريال مدريد يوجه الرسائل للجميع

كشف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن موقف فريقه الحالي بعد الفوز الدرامي بنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

وكان الملكي قد استطاع تحقيق اللقب يوم أمس بعد تغلبه على الريدز في ملعب "دو فرانس" بالعاصمة باريس بنتيجة (1-0).

وهو ما جعل رئيس الفريق الأبيض في حالة سعادة كبيرة، وصرح إلى قناة "Movistar+" بعد المواجهة لكي يوضح أن ناديه قد نسي خسارة كيليان مبابي بالفعل وبات من الماضي.

ماذا قال بيريز عن مواجهة ليفربول؟

قال رئيس ريال مدريد: "هذا العام شهدنا موسماً جيداً بشكل عام، منافسة مميزة، كنا محظوظين لأن لدينا كل الفرق الصعبة وتغلبنا عليهم، إنها بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي الفاكهة".

وواصل: "إنه دوري أبطال أوروبا مستحق للغاية، وجاء بسبب أنصار الفريق والمدرب والعناصر المميزة الذي نمتلكها".

ماذا عن خسارة مبابي في سوق الانتقالات الماضي؟

أوضح بيريز: "سيواصل ريال مدريد دائمًا العمل على امتلاك أفضل اللاعبين، لكن اليوم أصبح مبابي منسيًا بالفعل".

وتابع: "لم يحدث شيء، ريال مدريد قضى موسمًا رائعًا وهذه قضية منسية، لا يوجد سوى حفل لريال مدريد".

ماذا عن أنشيلوتي وكورتوا؟

عن المدرب الإيطالي، أردف بيريز: "هو يملك الكثير، لديه قيادة مميزة، ويعرف الحالة النفسية للاعبيه، كما يعلم العديد من الأمور حول كرة القدم، وريال مدريد".

وحول ما قدمه الحارس البلجيكي استدرك: "إنه أفضل حارس مرمى في العالم، ما فعله الليلة، وما قدمه ضد مانشستر سيتي يؤكد ذلك".

وواصل: "لهذا السبب نحن قررنا جلبه، إنه مدريدي للغاية، وأنشيلوتي على حق عندما قال إن الفارق بين ريال مدريد والآخرين هو أن لاعبي الملكي هم من المدريديستا".

ماذا عن الأندية المدعومة من الدول؟

قال بيريز: "لديهم أكبر الميزانيات وهذا هو السبب في أنهم يمتلكون أفضل اللاعبين وقد تم تقديرهم بشكل كبير من قبل الجميع، والفرق مع بعض الأندية هو أن مدريد لا توزع أرباحًا، ما نوزعه هو طريقة التفاهم".

واختتم: "كرة القدم، القيم، التضحية، التواصل مع الجماهير، كلها أفكار موروثة، وقد حاولت أن أرتقي إلى مستوى الظروف".