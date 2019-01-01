بيريز يقدم الدعم لزيدان بعد وفاة شقيقه

فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يؤكد أن الجميع بجانب زيدان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

وجه فلورنتينو بيريز كلمات الدعم لمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عقب تلقيه نبأ وفاة شقيقه الأكبر بعد صراع مع المرض.

وكان زيدان قد غادر معسكر التدريب في مونتريال لأسباب شخصية، ليعلن النادي غيابه لوقت غير محدد.

على الناحية الأخرى حصل نجله لوكا المعار لريسينج سانتاندير على إذن بمغادرة ناديه الجديد عقب تلقيه نفس الأنباء.

وأكد الملكي تلك الأخبار عبر بيان على موقعه الرسمي، مؤكداً خلاله أن الفريق وقف دقيقة صمت لأجل فريد في مونتريال.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

وحسب آس المدريدية فإن الرئيس فلورنتينو بيريز قد تحدث إلى زين الدين زيدان لتقديم تعازيه بعد وفاة شقيقه، ويأمل أن يتمكن من الانضمام للفريق قريبًا على الرغم من أن النادي لن يدفعه لذلك تحت أي ظرف من الظروف.

وأكد بيريز أن زيدان لديه كل الوقت الذي يريده حتى يطلب هو العودة، مؤكدًا على أن الجميع في ريال مدريد يقف بجوار زيزو ويعطيه كل الدعم.

ريال مدريد يؤكد وفاة شقيق زيدان

يذكر أن ديفيد بيتوني مساعد زيدان هو من يقود الفريق حتى عودته، ويتمتع الثنائي بصداقة قوية منذ لقائهما الأول في فريق الناشئين لنادي كان.