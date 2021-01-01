بيريز يرد على التهديدات: لن يستبعدوننا من بطولاتهم، ودعوا العظماء ينقذوا كرة القدم!

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ورابطة أندية دوري السوبر الأوروبية يدافع عن بطولتهم الجديدة.

دافع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني عن فكرة بطولة دوري السوبر الأوروبي التي تم الإعلان عنها قبل ساعات ولاقت الكثير من الهجوم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيريز مع الإعلامي جوسيب بيدرول وأكد خلالها أن كل التهديدات التي خرجت في الساعات الأخيرة ليست ذات معنى.

وقال بيريز: "عندما لا يكون لديك دخل سوى عن طريق حقوق البث فيجب البحث عن الحلول، والحل هو منح الجماهير مباريات أكثر جاذبية، هناك 40% من الشباب لا يهتمون بالمباريات ذات التنافسية الأقل".

وأضاف: "لقد خسرنا الكثير من الأموال هنا في ريال مدريد، وكرة القدم في حالة سيئة، ويجب أن تتطور، لقد سرع فيروس كورونا من الأمر، لكنه كان سيحدث بأي حال، ودوري أبطال أوروبا فقد بريقه، ولذلك أنشأنا البطولة الجديدة".

وأردف: "ما يحدث الآن حدث من قبل عام 1950 وكان الاتحاد الدولي والأوروبي ضده أيضًا، لكن ما الفائدة من المعارضة، والجميع يعرف ما الذي حديث مع إنشاء دوري أبطال أوروبا وقتها، دعوا العظماء يلعبون، نحن نحاول بكل ما لدينا من قوة من أجل كرة القدم".

وأكمل: "دوري السوبر الأوروبي ليس حكرًا على الأندية المؤسسة، هناك خمسة أندية يسمح لها بالمشاركة في كل موسم، ولن تكون بطولة مغلقة، والمال الذي سيتحقق سيستفيد منه الجميع بطريقة ما، فالأندية في البطولة ستشتري اللاعبين بتلك الأموال من أندية أخرى".

وصرح عن تهديدات الاتحاد الأوروبي والدولي: "لن يتم منع أي لاعبين من المشاركة في مباريات منتخبات بلادهم، لن يحدث ذلك كما لن يتم استبعاد ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا أو أي فريق آخر ولن يتم استبعاد الأندية من بطولاتها المحلية، ذلك الأمر والمستحيل سواء".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد هدد بشكل واضح باستبعاد كافة الأندية المشتركة في تلك البطولة من بطولاته ومن بطولاتها المحلية.