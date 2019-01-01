بيريز: وقعنا مع أفضل مدافع في العالم.. ميليتاو: هدفي كتابة التاريخ

تعرف على تصريحات بيريز وميليتاو في مؤتمر تقديم الأخير لاعبًا لريال مدريد

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أنّ التوقيع مع إيدير ميليتاو من بورتو كان لأنّه الأفضل في العالم بمركزه، بينما تمنى اللاعب ترك بصمته مع الملكي.

ميليتاو كان أول صفقات ريال مدريد تحت قيادة زيدان لدعم الخط الخلفي.

وقال بيريز في مؤتمر تقديم ميليتاو: "الفريق الأول بقيادة زين الدين زيدان يستعد الآن للموسم الجديد، ونحن وقعنا مع عدد من اللاعبين العظماء وأفضل مدافع شاب في الوقت الحالي".

وتابع: "لدينا تشكيل عظيم به العديد من المواهب واليوم جئنا للترحيب بالمدافع الأفضل في العالم إيدير ميليتاو".

رئيس النادي الملكي أشار إلى أنّ اللاعب نجح بعمر 21 عامًا في التتويج بكوبا أمريكا وتأقلم على الكرة الأوروبية مع بورتو ليصبح الانتقال إلى ريال مدريد خطوته الطبيعية.

تقديم ريال مدريد لمدافعه الجديد إيدير ميليتاو



◾️ كنت أحلم باللعب لريال مدريد منذ أن كنت صغيرًا ، هذا القميص في قلبي دائمًا.

◾️" أريد كتابة التاريخ هُنا"



هكذا عبر البرازيلي ميليتاو عن سعادته بالتواجد في الميرينجي✨🗣️ pic.twitter.com/6R70PJAkIp — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

من جانبه، علّق ميليتاو على انضمامه للملكي بقوله: "منذ أن كنت طفلًا وأحلم باللعب لأفضل فريق في العالم. أود شكر رئيس ولاعبي ريال مدريد على هذه الفرصة وسوف أبذل كل ما لديّ لأجل النادي وكتابة اسمي في سجلات التاريخ. هالا مدريد".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد صرف نحو 300 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الجارية.