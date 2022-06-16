بيريز: مبابي اتخذ الطريق السهل .. ولهذا لم أوقع معه على عقد مسبق!

فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد كشف الأسباب التي أدت إلى فشل صفقة كيليان مبابي.

فسر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فشل النادي الملكي في التعاقد مع كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن كان قريبًا للغاية من ارتداء القميص الأبيض.

بيريز، وفي مقابلة مطولة مع برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير، تحدث عن موسم ريال مدريد الناجح للغاية، والذي توجه بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وشدد رئيس ريال مدريد خلال المقابلة على أن المشروع الجديد الذي كان يعمل عليه النادي منذ سنوات يعمل بالفعل، بدمج اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة مع النجوم الشباب، وأن العمل الهائل في مكاتب النادي الملكي يعطي نتيجة جيدة على أرض الملعب.

ماذا قال بيريز؟

في البداية تحدث رئيس ريال مدريد عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي.

وقال: "لا تفوز بدوري أبطال أوروبا كل عام، لكننا فزنا بالبطولة سنوات عديدة، هذه النسخة من البطولة، وبداية من دور الستة عشر، واجهنا منافسين أقوياء للغاية وكانت مباريات ساحرة، وسوف نتذكرها طوال حياتنا".

واضاف: "للفوز، يجب أن يكون لديك لاعبين جيدين للغاية، لطالما كان ريال مدريد يحظى بذلك، يجب أيضًا تلبية مجموعة من الشروط، والتي تم الوفاء بها هذا العام".

وتابع: "الأجواء كما قال أنشيلوتي كانت ناجحة، لاعبو الفريق، بالإضافة إلى كونهم محترفين رائعة، فهم يشجعون ريال مدريد".

وأكمل: "باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي ليسوا خصوم ريال مدريد، جميع الأندية أصدقاء".

كيف يفسر فشل صفقة مبابي؟

وتطرق بيريز للحديث عن صفقة مبابي وكيف فشلت في نهاية المطاف، مؤكدًا أن تصرفات اللاعب تغيرت بشكل مفاجئ.

وقال رئيس ريال مدريد: "مبابي لم يخن فلورنتينو بيريز، لقد نقل حلمه باللعب إلى ريال مدريد إلى العالم بأسره، وأردنا القيام بذلك في أغسطس 2021، ولم نتمكن من القيام بذلك".

وأضاف:" واصل التأكيد على رغبته في القدوم، لكن قبل 15 يومًا تغير الوضع، أعتقد أنه بسبب الضغط السياسي والاقتصادي الذي تعرض له، وقد اتخذ الطريق السهل".

وتابع: "يمكن القول إنه غير رأيه، لكنه عندما رفض الظهور في حملات تصوير منتخب فرنسا، صدمني، وأيضًا عندما وافق على أن يكون صاحب الفريق، هذا ليس مبابي الذي عرفته، لقد غير حلمه".

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وأكمل: "اتصل به الرئيس الفرنسي، ليس من المنطقي حدوث ذلك، لأن هناك أندية أخرى مثل ليون ومارسيليا، أعتقد أنه يريدها جميعًا أن تزدهر".

وأردف: "زيدان كان رائعًا مع ريال مدريد، وذلك أثر عليه كثيرًا، لقد ضغطوا عليه وهو الآن لاعب آخر، وكما قال دي ستيفانو، لا أحد فوق النادي، لدينا مبادئ لا يمكن تغييرها".

وشدد بيريز: "لدي مودة نحو مبابي، الضغط جعله يتغير، ليس من السهل عليه أن ينعم براحة البال وهو في الثالثة والعشرين من عمره".

وأضاف: "أعتقد أن والدته لم تضغط عليه، أعتقد أنها أرادت أن يأتي إلى ريال مدريد، أنت تعلم بالفعل أن الأمهات يرغبن في الأفضل لأطفالهن، لم يأت لأنه لم يرد ذلك".

كما قال: "أعتقد أن الضغط الذي أثر عليه أكثر من غيره هو السياسة، ثم جنبًا إلى جانب المال والرياضة، هذا جعله يغير رأيه، لقد مر بوقت عصيب، ضغطت عليه دولتان، لم أشاهد ذلك من قبل".

لماذا لم يوقع على عقد مسبق مع مبابي؟

وكشف بيريز كذلك عن السبب الذي دفعه إلى عدم توقيع عقد مسبق مع مبابي، عندما دخل آخر ستة أشهر في عقده مع باريس سان جيرمان قبل التجديد.

وقال: "لأنه لا يمكن القيام بذلك، عليك إخطار ناديه بأنه سوف تتفاوض معه وذلك سيكون مصدر إزعاج كبير له للعب لمدة ستة أشهر، هذا ضغط إضافي كان سيجعل كل شيء صعبًا".

وأضاف عن شعور جماهير ريال مدريد بشأن فشل الصفقة: "يشعرون بالإحباط بعض الشيء، لكن الشخص الذي كان سيأتي لم يكن الشخص الذي عرفته، وإذا كان ذلك بالفعل ما حدث، فمن الأفضل أنه لم يأت".

وأكمل: "أعتقد أنهم أبكوه، إنه صغير جدًا، وآمل أن يكون استمراره في باريس الأفضل بالنسبة له، الحلم كان حقيقيًا، لكن في بعض الأحيان يمكن ألا يتحقق لأسباب خارجية".

وقال عن محادثته الأخيرة مع مبابي: "تمنيت له التوفيق، لم يكن هناك المزيد من المحادثات، في ذلك الوقت لم أكن مهتمًا بذلك، لا يوجد لاعب فوق الآخرين، إنها لعبة جماعية ولن نقدم أي استثناءات".

لماذا لم يتعاقد مع هالاند؟

وكشف بيريز كذلك خلال المقابلة عن عدم تحرك ريال مدريد للتعاقد مع إرلينج هالاند، وما إذا كان ذلك مرتبطًا بفكرة ضم مبابي.

وقال: "لم يكن للأمر علاقة بمبابي، لدينا أفضل مهاجم في العالم وهو ما لا يتوافق مع هالاند".

وأضاف: "إنه لاعب رائع، لكنه كان سيجلس على مقاعد البدلاء، لدينا فكرة عن كيفية مواصلة تحسين الفريق ببعض التعاقدات".

هل يتولى زيدان تدريب باريس؟

وفي نهاية المقابلة، رد بيريز على السؤال الملح حاليًا، حول ما إذا كان الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد سيدرب باريس سان جيرمان.

وقال بيريز: "سمعت دائمًا أنه شخص ينتمي إلى ريال مدريد ومنتخب فرنسا، لكن ذلك يمكن أن يتغير".

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