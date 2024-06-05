"بيريز لعب معنا بقذارة" .. لابورتا يتهم ريال مدريد بالتزوير وينتقد صفقة مبابي!

"ريال مدريد هو الأكثر تفضيلًا من قبل الحكام"

اتهم جوان لابورتا، رئيس برشلونة، ريال مدريد بالتعامل بطرق غير شرعية في المنافسة خلال الموسم المنصرم حتى يفوز بالدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد تم اتهامه في مارس 2023، بالتورط في شبهة فساد رياضي بدفع رشوة وصلت إلى 7.3 مليون يورو لنائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا نيجريرا، من أجل الحصول على مساعدات تحكيمية.

إلا أن محكمة برشلونة ألغت قرار القاضي بتوجيه الاتهام إلى النادي الكتالوني والمديرين الذين تم التحقيق معهم، بشأن المدفوعات المذكورة لنيجريرا، وإسقاط كافة التهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ريال مدريد كان له دور مباشر في اتهام برشلونة بقضية نيجريرا، لقد لعبوا معنا بطريقة قذرة للغاية، حيث نشروا تقاريرًا ضد الحكام على قناة النادي من أجل أن يزيفوا الحقائق والتاريخ".

وأضاف: "ريال مدريد هو الأكثر تفضيلًا من قبل الحكام. لا أحد يستطيع إثبات أننا اشترينا مباريات أو حكامًا، لأننا لم نفعل ذلك".

وختم لابورتا: "انضمام مبابي لريال مدريد؟ الأمر لا يشغلنا. أنا أثق أكثر في فلسفة برشلونة، وهي خلق المواهب من لا ماسيا، ما نريده هو أن يفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا ويفوز بكل مباراة".