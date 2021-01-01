"بيريز عرض 300 مليون لضم نيمار لريال مدريد، واللاعب اجتمع بباريس في 2016"

وكيل نيمار السابق يكشف تفاصيل اجتماعه مع باريس سان جيرمان قبل مغادرة برشلونة، ويوضح عرض ريال مدريد القياسي لضمه.

كشف فاجنر ريبيرو الوكيل السابق للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة السابق عن تفاصيل اجتماعه مع باريس سان جيرمان في 2016.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ريبيرو ونقلتها صحيفة "آس"، وأكد خلالها أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان قد عرض 300 مليون يورو لضمه لصفوف فريقه.

وقال ريبيرو: "فلورنتينو بيريز تصور أنه نجح في ضم نيمار، كان ينوي دفع 40 مليون يورو لسانتوس، وكل ما طلبوه، لكن والده طلب بعض الوقت لأن اللاعب كان يريد برشلونة، وحتى بعد انضمامه لباريس سان جيرمان بعامين، بيريز كان يعرض 300 مليون يورو لكن الخليفي رفض".

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وأضاف: "ريال مدريد أراده وهو عمره 13 عامًا فقط، وسانتوس أخبرني بمبالغ مالية ضخمة للغاية في ذلك الوقت عرضها النادي الإسباني، لكن والده وقتها كان يرى أنه من الأفضل أن يستمر في البرازيل".

وأكمل: "اجتمعنا بباريس سان جيرمان في 2016 في إيبيزا، جلست أنا ونيمار ووالده وناصر الخليفي في الدور الأعلى لأحد الفنادق، وقتها كان راتب نيمار 11 مليون يورو وعرض الخليفي 26 مليونًا".

وأنهى كلماته: "لا يوجد فريق في العالم يستطيع أن يقدم لنيمار نفس ما قدمه باريس سان جيرمان، وهو سعيد هناك، ويستطيع الفوز بالكرة الذهبية هناك لو حقق دوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن نيمار أوقف مفاوضاته مع باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.