بيريز: سانتياجو بيرنابيو سيصبح أعظم ملاعب القرن

فلورنتينو بيريز يعد جماهير ريال مدريد بملعب يفخرون به

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أن ملعب سانتياجو بيرنابيو الجديد سيكون أعظم ملاعب القرن الحادي والعشرين على الإطلاق.

وتحدث بيريز من خلال كلمة في إطار احتفالية تأسيس اتحاد الأندية العالمي برئاسة ريال مدريد والذي تم مساء أمس الجمعة في مدينة زيوريخ السويسرية.

وخلال كلمته، قال فلورنتينو بيريز إن مثل هذه الأحداث تكون مهمة لأنها تؤكد على القيمة الكبيرة التي يمثلها ريال مدريد للرياضة وكرة القدم.

وأضاف: "سيكون البرنابيو الجديد أعظم ملعب في القرن الحادي والعشرين، سيكون مرجعًا معماريًا، سيكون مصدر دخلٍ أساسي لمستقبل ريال مدريد وسيكون بمثابة الفخر لكل المدريديستا ومعلمًا للعاصمة الإسبانية"

وتابع: "الاستقرار الاقتصادي يمنحنا فرصة للنجاحات والتقدم للأمام دون مشاكل، ريال مدريد الحالي هو النادي الأعلى قيمة حسب فوربس وللعام الحادي عشر تواليا وهذا أمر يجعلنا نشعر بقيمة ما حققنا في السنوات الأخيرة"

وأردف: " علينا المواصلة على هذا النحو، وأن نتسلح بهذا الشعور، أن يكون ريال مدريد قويًا ومتحدّا، هذه هي نقطة القوة التي جعلتنا في الصدارة أمام الجميع"

تأسيس اتحاد الأندية العالمي برئاسة ريال مدريد

يذكر أن ريال مدريد قد نجح في تحقيق انتشارًا واسعًا وعوائد اقتصادية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعدما توج بـ 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا في الفترة ما بين 2014 و2018.