بيريز: ريال مدريد أسر قلوب كل عشاق الكرة، ونريد الـ 15

فلورنتينو بيريز لا يتوقف عن الطموح من أجل مستقبل ريال مدريد.

أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على رغبته في حصد لقب دوري أبطال أوروبا رقم 15 في الموسم المقبل بعد تحقيق بطولة هذا العام.

جاء هذا في خطاب أرسله بيريز لأعضاء النادي وحصلت صحيفة "ماركا" على نسخة منه، وأكد خلاله أن أداء الفريق أسر قلوب عشاق كرة القدم حول العالم.

وكتب بيريز: "أريد أن أشارك معكم تلك السعادة التي يشعر بها كل مدريدي في تلك الأوقات المثيرة لنادينا، لقد حققنا لقب دوري أبطال أوروبا رقم 14 في تاريخنا بباريس وجعلنا أسطورتنا أكبر".

وأضاف: "تلك البطولة ستبقى خالدة في قلوب كل مدريدي في كل مكان في العالم، وطريقنا لتحقيقها لم يسعدنا نحن فقط، لكن جعل كل عشاق كرة القدم الحقيقيين يقعون في الحب".

وأكمل: "فريقنا ترك روحه في كل مباراة بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، بالإضافة إلى صناعة التاريخ بهذا الرقم، لقد منح النادي المزيد من الفخر".

وأردف: "العديد من هؤلاء اللاعبين حصلوا على لقبهم الخامس في دوري أبطال أوروبا، لكن كل ذلك لم يكن ليحدث لولا دعمكم".

وأنهى الخطاب: "سنستمر في البناء من أجل حاضر ومستقبل ذلك النادي، وكما نقول دائمًا، دعونا نبحث عن اللقب الـ 15".

جدير بالذكر أن ريال مدريد حقق اللقب عقب الفوز على ليفربول بهدف نظيف سجله فينيسيوس جونيور في نهائي باريس.