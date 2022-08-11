فلورنتينو بيريز: رونالدو مرة أخرى؟ عمره 38 سنة!

رد صادم من رئيس ريال مدريد

مرة أخرى يتعرض فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لسؤال حول إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مرة أخرى.

صاحب الـ37 سنة قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، بسبب رغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي يغيب عنها النادي الإنجليزي.

اللاعب يمر بفترة صعبة لعدم تلقيه العروض المناسبة حتى الآن، وفرصة استمراره مع الشياطين الحمر تبدو غير ممكنة بعد توتر علاقته بالمدرب إريك تين هاج.

هل يعود إلى ريال مدريد؟

ليلة سعيدة قضاها الفريق الإسباني بمدينة هلسنكي الفنلندية، بعد الفوز على آينتراخت فرانفكورت الألماني بهدفين نظيفين والتتويج بلقب السوبر الأوروبي.

وخلال تواجده مع الفريق، قام أحد المشجعين بسؤال بيريز عن إمكانية عودة رونالدو للنادي بعد رحيله عن الفريق في 2018 إلى يوفنتوس.

وجاء الرد صادمًا من رئيس ريال مدريد، حيث قال:"رونالدو مرة أخرى؟ عمره الآن 38 سنة".

إلى أين يذهب رونالدو؟

الرؤية تبدو صعبة في الوقت الحالي بسبب عدم رغبة أي من الكبار في التعاقد مع اللاعب الذي اقترب من إكمال 38 سنة، ويعتبر سنه من أهم العوامل التي دفعت الأندية الأخرى لعدم التفكير بضمه.

تشيلسي وبايرن ميونخ يرفضان فكرة قدوم البرتغالي، وكما يبدو أن ريال مدريد لا يفكر فيه بعدما نجح الفريق في المضي قدمًا من دونه بفضل الفرنسي كريم بنزيما.

وتتبقى بعض الفرق الأخرى التي قد ينتقل لها رونالدو قبل إغلاق السوق مثل روما أو نابولي أو بيته السابق سبورتينج لشبونة، ولا يمكن استبعاد أي مفاجأة قبل إغلاق السوق بنهاية شهر أغسطس الجاري.