بيريز: بنزيما يستحق الكرة الذهبية وراموس لن يرحل وهذا الموقف من سوق الانتقالات

تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بعد التتويج بالدوري الإسباني

طلب فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، منح كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية مشيرًا إلى استمرار سيرخيو راموس في الفريق وعدم جلب صفقات كبيرة في الصيف المقبل.

ريال مدريد حقق لقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه والثانية له مع المدرب زين الدين زيدان.

وقال بيريز في تصريحات عقب فوز ريال مدريد بالدوري: "زين الدين زيدان يحقق لقبًا كل 19 مباراة، إنّه نعمة من الإله ولذلك سوف يبقى معنا لأنه يرد على الانتقادات بحصد البطولات".

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وتابع: "شعرنا بالجماهير رغم غيابهم عن المدرجات، والجميع كان على قدر المسئولية وتدربنا بصورة جيدة وبعقلية الفريق الذي لن يتوقف عن القتال لأجل حصد البطلات".

رئيس النادي الملكي أشاد بجميع اللاعبين وعلى رأسهم كريم بنزيما وسيرخيو راموس وتيبو كورتوا وكاسيميرو، موضحًا: "راموس أكثر من مجرد قائد، لقد أراد الدوري وحققه. سوف ينهي مسيرته هنا بالطبع".

وواصل: "كريم بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية، فأنا لم أشاهد لاعبًا أفضل منه في الموسم الحالي أو السابق".

وألمح إلى أنّ النادي الملكي لن يتعاقد مع صفقات كبيرة في الصيف مشيرًا إلى أنّه لن يطلب من اللاعبين خفض الرواتب للدخول بقوة في سوق الانتقالات.

واختتم "تقنية الفيديو؟ من الأفضل أن توجهوا هذا السؤال إلى بوتراجينيو. بارتوميو، رئيس برشلونة، صديقي ولا يوجد شيء يزعجني مما قاله. لقد واجهنا صعوبات كثيرة لحصد الدوري الإسباني ولا أود الحديث عن الـVAR".

جدير بالذكر أنّ رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، تحدث عن تأثير تقنية الفيديو على تغيير نتيجة المباريات لصالح ريال مدريد.