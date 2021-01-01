بيريز: التعاقد مع مبابي وهالاند مستحيل بدون السوبرليج وتجديد عقد راموس "معقّد"

في معرض شرحه أسباب ونتائج تعليق دوري السوبر الأوروبي - السوبر ليج توقف رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عند إمكانية القيام بتعاقدات كبيرة هذا الصيف بعد أن فشلت آمال الأندية الكُبرى بالسير في المشروع الرياضي الجديد.

وكان مشروع السوبرليج المُقدّم من 12 نادياً (6 من إنجلترا - 2 من إسبانيا - 4 من إيطاليا) فشل بعد 48 ساعة فقط من إعلانه بعد أن كرّت سُبحة الانسحابات منه بدءاً أندية الدوري الإنجليزي وصولاً إلى الإيطالي.

وقال بيريز في حديث لإذاعة الكادينا سير: "لن تكون هناك تعاقدات ضخمة، مستحيل أن يحدث ذلك لا في مدريد ولا في أي نادي آخر، ومن المستحيل التوقيع مع هالاند ومبابي بدون السوبر الاوروبي".

بيريز عن تعليق السوبرليج: إن سقط هذا المشروع سننجح بمشروع آخر وأنا لستُ أحمقاً

وتابع: "ريال مدريد غنيّ بألقابه، لن أنتقد الويفا أو الفيفا لأن الناس يعرفونهم جيدًا. أنا لا أكسب فلسًا واحدًا، إذا أردت شراء قميص أدفع ثمنه، إذا أردت الذهاب لرحلة أدفع ثمنها، وإذا وافقت على السوبرليج فهذا لأنه مشروع جيد لكرة القدم".

وأضاف: "جائحة كورونا أضرّت بالجميع على حد سواء، و اضطررنا لتخفيض الرواتب"، خاتماً كلامه عن التعاقدات بالقول: "إذا كان النادي الغني لا يملك أموال ليشتري لاعباً من نادي متواضع، فإن النادي المتواضع أيضاً سوف يعاني اقتصادياً".