النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

بيريز: إيمري مجنون.. وهذا هو الفارق بينه وبين فينجر

التعليقات()
Getty
اللاعب الفرنسي المعتزل يمتدح مدرب الجانرز الحالي..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى روبرت بيريز نجم آرسنال السابق إعجابه بالمدرب الحالي للفريق أوناي إيمري.

 

وقال بيريز في تصريحاته لأي نيوز:"أعرف أوناي منذ كان مدرباً لإشبيلية وخصوصاً حين درب باريس سان جيرمان".

اختيارات المحررين

بيريز: ليونيل ميسي أفضل من زين الدين زيدان

وأضاف:"إنه فائز، لقد حقق العديد من الألقاب: الدوري الأوروبي مع إشبيلية، والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، أعتقد أنه يضع روحاً جيدة داخل غرف الملابس".

وأوضح:"أعتقد أن آرسنال حصل على وجه جديد، ربما فلسفة جديدة، لأن هذا الرجل محارب، يمكنك أن تراه على المقاعد، إنه مجنون بعض الشيء، ولكنه جنون جيد".

منع فيرجسون من حضور مباريات مانشستر يونايتد

وتابع:"ربما هذا هو أحد الاختلافات بين أرسين فينجر وأوناي إيمري".

وكان إيمري قد أتى مطلع الموسم الحالي خلفاً لفينجر بعد نهاية فترته الطويلة التي بدأت عام 1996.

الموضوع التالي:
النصر الإماراتي يتعاقد مع المدرب الإسباني بينات سان خوسيه
الموضوع التالي:
حكام من أوروبا لمباريات بيراميدز أمام الأهلي والزمالك والإسماعيلي
الموضوع التالي:
هدف جيسوس يعيد له الحياة في الدوري الإنجليزي
الموضوع التالي:
مورينيو: أحب مباريات ليفربول ولا أزال أمتلك الشغف
الموضوع التالي:
فحص طبي للشناوي لتحديد موعد عودته للتدريبات
إغلاق