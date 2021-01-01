بيريز: أرفض نظام دوري الأبطال الجديد والسوبر ليج كان المشروع الأهم لكرة القدم

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والمزيد من التصريحات....

قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني إن بطولة دوري السوبر الأوروبي لم يكن الهدف منها هي محاربة الدوريات المحلية أو بطولات المنتخبات كما قيل..

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيريز خلال حوار مع صحيفة آس الإسبانية، والتي تواصلت مع رئيس نادي ريال مدريد بعد المستجدات الأخيرة والخاصة بالسوبر ليج.

وقال بيريز: "إنه ليس صحيحًا، كا ما قيل حول البطولة في الساعات الماضية لم يكن صحيحًا، ولكن تم التلاعب بكل شيء، إنها ليست خطة حصرية ولا هي ضد البطولات.

وأضاف: "السوبر ليج؟ هو أفضل مشروع ممكن، وقد تم القيام به لمساعدة كرة القدم على الخروج من الأزمة. تتضرر كرة القدم بشدة لأن اقتصادها ينهار وعلينا التكيف مع الأوقات التي نعيشها".

وأردف: "لا يتعارض دوري السوبر الأوروبي مع البطولات المحلية ويهدف إلى الحصول على المزيد من الأموال لتدفق كرة القدم بأكملها التي تعاني بشدة في الوقت الحالي".

وحول النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا والذي وضعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أكد فلورنتينو بيريز أن ذلك الأمر لا يحمل معه أي حل بالنسبة للأزمات التي تعيشها الكرة حاليًا.

وتابع: "تعم النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لا يحل المشكلة أيضًا لأن ما تم تقديمه ليس أفضل مما هو موجود من بين الاقتراحات الموجودة، وإلى جانب ذلك، لا يمكننا الانتظار حتى عام 2024".

وأكد: "ولكن على أي حال، لقد ارتكبنا خطأ ما، دعونا نلتف حوله ونواجه الأفكار المضادة للعبة، ربما ما تلعبه الأندية الأربعة الأولى من كل بلد هو الحل، كونها الأندية الكبرى وأصحاب الشعبية الأكبر".

وقال أيضًا: "لا أعلم، لكن يجب القيام بشيء ما لأن الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 24 عامًا يحتاجون إلى ذلك، حيث لم يصبحوا بنفس الشغف على مستوى مباريات كرة القدم".

واسترسل: "هؤلاء الشباب يتخلون عن كرة القدم لأنها تسبب لهم الضجر أمام وسائل الترفيه الأخرى التي يفضلونها والتي هي أكثر حداثة في الوقت الحالي وأكثر قدرة على استقطابهم بسهولة".

وفي السياق ذاته تابع: "هناك أربعة مليارات من مشجعي كرة القدم منتشرين في جميع أنحاء العالم ونصفهم من مشجعي أندية دوري السوبر الأوروبي، كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة.

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يذكر أن ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز في وضع اقتصادي ليس بالجيد، ويريدون من أجل ذلك أن يمضون قدمًا في دوري السوبر الأوروبي.