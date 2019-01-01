بيريرا: بوجبا؟ سأسرق هاتفه حتى لا يرحل

بيريرا يتحدث عن رغبته في استمرار بوجبا مع مانشستر يونايتد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث نجم مانشستر يونايتد الشاب أندرياس بيريرا عن تمنه بقاء بول بوجبا ضمن صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وكان النجم الدولي الفرنسي قد دخل في محادثات مع ريال مدريد حسب أغلب الصحف الإنجليزية والإسبانية.

وفي الوقت الذي أكد فيه وكيل أعماله مينو رايولا أنه لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل، تمنى بيريرا أن يحمل المستقبل بقاء بوجبا في أولد ترافورد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

وقال بيريرا: "بالطبع وجود بوجبا في أي فريق يعد أحد عوامل قوته، لا أريده أن يرحل خلال هذا الصيف ولا مستقبلًا"

وأضاف: "سأحاول بكل الطرق أن أقنعه بالبقاء، من الممكن أن أسرق هاتفه حتى لا يتواصل مع أحد المهتمين به"

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يذكر أن تقارير نقلتها آس وماركا الإسبانيتين أفادت بأن ريال مدريد أرسل عرضًا أخيرًا مقابل 140 مليون يورو من أجل بوجبا.