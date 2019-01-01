بيرو الجريحة بخماسية المجموعات تسعى لإنجاز ١٩٧٥ بنهائي كوبا أمريكا

منتخب بيرو سيكون على موعد مع التاريخ لو نجح في التتويج ببطولة كوبا أمريكا أمام البرازيل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نجح المنتخب البيروفي في الصعود لنهائي كوبا أمريكا، وهي البطولة المقامة حاليًا في البرازيل والتي أصبحت طرفًا في النهائي أيضًا عقب التفوق على الأرجنتين.

الفريق البيروفي لديه فرصة تاريخية لتحقيق البطولة على أرض الأرجنتين والتفوق على أصحاب الأرض للمرة الثالثة في تاريخهم، بعد أن فازوا في نصف نهائي بطولة ١٩٧٥ التي حققوها ايضًا.

إليكم أبرز الأرقام الخاصة بالمباراة النهائية:

التقى منتخبا البرازيل وبيرو 44 مرة في جميع المنافسات – فاز منتخب البرازيل 31 مرة مقابل 4 مرات فقط للبيرو.

ثلاثة من انتصارات بيرو الأربعة على البرازيل في جميع المنافسات حدثت في كوبا أمريكا: 1-0 في 1953، 3-1 في 1975، 1-0 في 2016.

هذا المقطع يقول الكثير

دموع باريديس 😭

مواساة ميسي 🤝

فرحة تيتي 😎

ثم احتفال في غرفة اللاعبين 🕺🥁 pic.twitter.com/3INBeHCAEr — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ يوليو ٢٠١٩

فاز منتخب البرازيل 13 مرة في 17 مباراة لعبها على أرضه أمام منتخب بيرو في جميع المنافسات.

فاز منتخب البرازيل بشباك نظيفة في كل من آخر 4 مباريات لعبها على أرضه أمام منتخب بيرو في جميع المنافسات.

خسر منتخب البرازيل مرتين فقط في 39 مباراة لعبها على أرضه في كوبا أمريكا، لكن آخرهما كانت على يد البيرو في نصف نهائي 1975 (3-1).

البيرو أول منتخب يصل إلى نهائي كوبا أمريكا رغم خسارته في مباراة بفارق +5 أهداف خلال الدورة نفسها: خسر أمام البرازيل 5-0 في مرحلة المجموعات.

حصد منتخب البرازيل لقب كوبا أيريكا في جميع المرات الأربع الماضية التي استضاف فيها البطولة (1919، 1922، 1949، 1989) ويطمح منتخب بيرو إلى حصد لقب كوبا أمريكا للمرة الثالثة، بعد حصده اللقب في 1939 و1975.

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هذه هي المباراة النهائية الـ12 لمنتخب البرازيل في كوبا أمريكا – حصد اللقب 7 مرات في المباريات النهائية الـ11 الماضية في المنافسة.

فاز منتخب البرازيل في كل من آخر 4 مباريات نهائية لعبها في كوبا أمريكا – آخر خسارة له في هذه المرحلة من المنافسة كانت في 1995 أمام الأوروجواي (بركلات الترجيح).

ساهم روبيرتو فيرمينيو في إحراز أهدافاً أكثر من أي لاعب آخر في كوبا أمريكا 2019 (5 – سجل 2 صنع 3)، متضمنة هدف وتمريرة حاسمة أمام منتخب بيرو نفسه في مرحلة المجموعات.

هذه هي المباراة رقم 25 للبيروفي باولو جيريرو في كوبا أمريكا في حال مشاركته، أكبر عدد للاعب بيروفي في المنافسة بالتساوي مع كورنيليو هيريديا.

جدير بالذكر أن المباراة ستقام مساء يوم الأحد المقبل في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على أن تلعب مواجهة المركزين الثالث والرابع غدًا السبت.