بيرنارديسكي سعيد بالأداء رغم الهزيمة

المباريات التحضيرية هي فرصة لاستعادة اللياقة لا أكثر بحسب الجناح الإيطالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى فيديريكو بيرنارديسكي جناح يوفنتوس سعادته بأداء فريقه رغم الخسارة الودية أمام توتنهام هوتسبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال بيرنارديسكي عقب المباراة:"لدينا إحباط من النتيجة ولكن الفريق لعب بشكل جيد للغاية، خصوصاً في الشوط الثاني".

وأضاف:"تلك المباريات صعبة لأنها في الموسم التحضيري، الأقدام ليست جاهزة بنسبة 100%".

وأوضح:"مباريات كتلك فقد تساعد في منح بعض الدقائق للأقدام بغرض استعادة اللياقة".

🇩🇪🇧🇷🇮🇹🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷🇦🇷🇵🇹🇳🇱اختر لاعب واحد من كل مركز pic.twitter.com/Pg383FjoWQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يوليو ٢٠١٩

وكان يوفنتوس قد بدأ موسمه التحضيري بقيادة ماوريتسيو ساري، المدرب الجديد الذي أتى بعد عام واحد في قيادة تشيلسي.

يذكر أن البيانكونيري أعلن انفصاله عن مدربه ماسيميليانو أليجري في نهاية الموسم الماضي، عقب 5 مواسم قضاها "ماكس" في قيادة الفريق.