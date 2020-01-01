بيرنارديسكي: اهتمام برشلونة أشعرني بالفخر

برشلونة أبدى اهتمامه بالدولي الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي الأخير..

لم يخف فيديريكو بيرنارديسكي، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، شعوره بالفخر تجاه اهتمام برشلونة بضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية المنصرم.

وكان برشلونة مهتمًا بعقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس، يكون طرفيها بيرنارديسكي وإيفان راكيتيتش، ولكن الأمور لم تدخل حيز التنفيذ.

الدولي الإيطالي، قال في تصريحات نقلتها صحيفة "توتوسبورت": "اهتمام برشلونة بضمي أشعرني بالفخر بالطبع، هذا إحساس طبيعي، عندما تبحث عنك أندية كبرى مثل البارسا".

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واستدرك صاحب الـ25 عامًا: "لكني بالفعل جزء من ناد كبير، لم يخبرني أحدًا هنا بشيء عن الرحيل، لدي عقد مع يوفنتوس، وأنا بخير في تورينو، ثم سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأتم: "النادي لم يتحدث معي حول الخروج عكس ما أُشيع حول بيعي المحتمل، وهذا جعلني سعيدًا للغاية ".

بيرنارديسكي، شارك في 21 مباراة مع السيدة العجوز، بمختلف المسابقات هذا الموسم، حيث سجل هدفًا وصنع آخر.