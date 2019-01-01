بيرناردو سيلقا: سنحاول التطور والفوز ببطولات أكثر في الموسم القادم

ثلاثية محلية؟ الجناح البرتغالي مازال متعطشاً لمزيد من الألقاب مع مانشستر سيتي

فيسبوك تويتر كريم رزق

أفصح البرتغالي بيرناردو سيلفا، جناح مانشستر سيتي، عن مشاعره عقب تتويج فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2018-2019.

مانشستر سيتي كان قد توج بالكأس العريقة بالفوز العريض على واتفورد بستة أهداف نظيفة على ملعب ويمبلي في أداء مبهر وساحر لرجال المدرب الأسباني بيب جوارديولا.

بيرناردو سيلفا تحدث إلى بي بي سي عقب نهاية المباراة "هذا شعور رائع، الفوز بكل الألقاب المحلية للمرة الأولى أمر مذهل، يا له من فريق، الجماهير كانت مميزة، لقد قاموا بدفعنا طوال الموسم، الآن وقت الراحة والاحتفال، وفي الموسم المقبل سنحاول ونفوز مجدداً".

الجناح البرتغالي أردف "لا يهم إذا ما فزنا بنتيجة 1-0 أو 5-0، يوجد دوماً مساحة للتحسن، سنحاول التطور في الموسم المقبل والفوز ببطولات أكثر".

القطب الأزرق لمدينة مانشستر كان قد افتتح موسمه المحلي بالفوز بلقب كأس الرابطة المحترفة على حساب تشيلسي بضربات الترجيح، قبل أن يتوج الأسبوع الماضي بلقب البريميرليج بعد منافسة شرسة مع ليفربول انتهت بفارق نقطة وحيدة في الجولة الأخيرة، ثم اختتم مشواره بالثلاثية في ويمبلي بكأس الاتحاد على حساب واتفورد المكافح.