بيرناردو سيلفا يلمح بالعودة إلى بنفيكا بعد عقوبة مانشستر سيتي

هل سيبدأ عقد لاعبي مانشستر سيتي في الانفراط؟

فتح النجم الدولي البرتغالي ومتوسط ميدان مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا الباب أمام عودته إلى فريقه الأسبق بنفيكا وذلك مع العقوبة التي وقعت على فريقه.

وكان مانشستر سيتي قد عوقب بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية لموسمين مع عرامة تصل إلى 50 مليون يورو على خلفية ارتكاب مخالفات خاصة بقوانين اللعب المالي النظيف.

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وفي الوقت الذي توقع فيه الكثيرون أن يؤثر ذلك على استقرار الفريق واتحاد لاعبيه، بدأت المؤشرات الأولى والتبعات الأولى للقرار سريعًا.

ولم يصبح الخوف على رحيل نجوم الفريق أو مدربه بيب جوارديولا مجرد استنتاج، بل أن بيرناردو سيلفا لم ينتظر كثيرًا ليبدأ التلويح به.

وقال سيلفا إنه يشعر بحالة من الفراغ لأنه غادر بنفيكا مبكرًا على الرغم من أنه كان من الأفضل أن يستمر مع الفريق لفترة أطول قبل أن يقرر الرحيل.

وأضاف: "إذا أرادوا مني أن أعود فسوف أعود، فهو الفريق الذي بدأ فيه كل شيء والذي يجب أن أعطيه أكثر مما أعطيته في الماضي"

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وترك سيلفا الفريق البرتغالي في الوقت الذي كان يبلغ فيه من العمر 19 عامًا فقط، حيث انتقل في هذا الوقت من بنفيكا إلى موناكو الفرنسي.