بيرناردو سيلفا: نسعى لصناعة التاريخ على حساب تشيلسي

بيرناردو سيلفا يتحدث عن حظوظ مانشستر سيتي أمام تشيلسي قبل نهائي كأس كاراباو بين الفريقين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم البرتغالي بيرنارديو سيلفا حول المباراة المنتظرة لمانشستر سيتي أمام تشيلسي في نهائي كأس كاراباو واصفًا إياها بخطوة من أجل صناعة التاريخ.

وتنتظر تشيلسي مباراة كبيرة أمام مانشستر سيتي مساء الأحد المقبل على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن في نهائي كأس كاراباو.

وحول ذلك، قال بيرناردو سيلفا إن فريقه يسعى من أجل الاحتفاظ باللقب كخطوة هامة في هذا الموسم، كما تطرق إلى مباراة تشيلسي الأخيرة التي فاز بها مانشستر سيتي بسداسية نظيفة.

ووحول تلك المباراة قال: "لا يوجد أحد في مانشستر سيتي لديه أي توقع بأن سيناريو هذه المواجهة من الممكن أن يتكرر يوم الأحد"

أحد المواهب البرتغالية الرائعة، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/HIh25kkNSW

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "نحن لا نتوقع نفس النتيجة، نحن نلعب ضد واحد من أقوى الفرق في العالم، هذه حقيقة حتى مع تراجع نتائجهم مؤخرًا"

وتابع: "الفوز بأول بطولة لنا هذا الموسم سيعطينا دافعًا مهمًا من أجل مواصلة المنافسة على باقي المنافسات محليًا وأوروبيًا"

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يذكر أن مانشستر سيتي كان قد حقق لقب كأس كاراباو في العالم الماضي، وذلك بفوزه على آرسنال في النهائي بثلاثية نظيفة.