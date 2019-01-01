بيرناردو سيلفا: أمامنا 3 نهائيات للفوز بالبريميرليج

بيرناردو سيلفا يتحدث حول فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد والمنافسة مع ليفربول على البريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم مانشسستر سيتي بيرناردو سيلفا إن الفوز على الغريم والجار مانشستر يونايتد يعد خطوة أخرى نحو لقب البريميرليج.

وكان مانشستر سيتي قد حقق انتصارًا هامًا على حساب مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثين.

وعقب المباراة، قال مسجل الهدف الأول بيرناردو سيلفا إن المواجهة كانت صعبة في دقائقها كاملة، ولكن رغبة زملائه هي من حسمت النتيجة لصالح مانشستر سيتي.

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وأضاف: "في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير من الأول، من الصعب مواجهة مانشستر يونايتد، لم نفرض أسلوبنا في الشوط الأول"

وتابع: "تحكمنا في مسار اللعب بالشوط الثاني، أمامنا 3 مباريات صعبة والآن تقدمنا خطوة جديدة نحو اللقب"

وحول هدفه قال: "سعيد بالتسجيل ومساعدة الفريق بالهدف الذي حرر زملائي، لا يهم من يسجل ولكن الأهم هو الفوز لنكون على الطريق الصحيح للفوز بالدوري"

واختتم تصريحاته قائلًا: "أمامنا مباريات صعبة في الجولات الأخيرة، يجب أن نفوز ولا خيار لنا، سنعمل من أجل ذلك للاحتفال في النهاية"

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يذكر أن مانشستر سيتي أصبح يتصدر جدول الترتيب على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصاره اليوم بفارق نقطة واحدة عن منافسه ليفربول.