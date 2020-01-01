بيرلو يحصل على الرخصة التدريبية ويحل ثانيًا خلف نجم إنتر السابق

بيرلو يتجاوز الاختبار ويتأهب لرحلته مع يوفنتوس

تجاوز أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس الامتحان النهائي للحصول على الرخصة التدريبية بنجاح بعدما خضع للاختبار أمس الثلاثاء.

وكان النجم الإيطالي قد اختتم مسيرته الكروية عام 2017 في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فترة وجيزة له في صفوف نيويورك سيتي، وقرر بعدها بأشهر سلك المسار التدريبي

وأعلن يوفنتوس بصورة رسمية عن تعيين أندريا بيرلو في منصف المدير الفني خلفًا للمدرب المُقال مارويتسيو ساري بعقد لمدة عامين حتى صيف 2022، كان ذلك في أوائل أغسطس الماضي.

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ووفقًا للاختبارات التي اجتازها بيرلو والعديد من المتقدمين لها، جاء المدير الفني لنادي يوفنتوس ثانيًا وراء زميله في منتخب إيطاليا ونجم إنتر وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق تياجو موتا.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن بيرلو حل خلف موتا على مستوى الترتيب، لكن لاعب وسط النيراتزوري والمدير الفني لنادي جنوى السابق حصد 108 من من 110، بينما توقف مجموع بيرلو عند الرقم 107.

وبذلك يحق لبيرلو ممارسة مهنة التدريب بلا أي قلق، وتنتظره رحلة محفوفة بالمخاطر في قيادة يوفنتوس الذي يبحث عن استكمال السيطرة المحلية وإنهاء الصيام الأوروبي والتتويج بلقب دوري الأبطال.

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يذكر أن بيرلو لعب في يوفنتوس بين 2011 إلى 2015 وحقق معهم لقب الدوري الإيطالي 4 مرات تحت قيادة أنطونيو كونتي وأليجري، وكأس إيطاليا والسوبر في مرتين، كما وصل إلى نهائي دوري الأبطال 2015 وخسره أمام برشلونة.