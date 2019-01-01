بيرلو: ماروتا يقوم بعمله وإنتر أهم من أي لاعب

النجم الإيطالي الكبير أندريا بيرلو يشيد بعمل بيبي ماروتا مع إنتر في الفترة الماضية ويؤكد أن النادي أهم من أي لاعب في تعليق له على أزمة شارة إيكاردي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد أندريا بيرلو نجم فريق إنتر المعتزل بما قام به النادي من سحب شارة القيادة من لاعبه الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيرلو وأكد خلالها أن الفريق أظهر بذلك القرار أن النادي يأتي أولًا ثم يأتي اللاعبون في الأهمية.

وقال بيرلو: "ليتخذ فريق إنتر مثل ذلك القرار لابد أن أمرًا ما قد حدث في الغرف المغلفة، ماروتا يقوم بعمل رائع للغاية ويظهر للجميع قيمة الفريق".

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وأضاف: "ما يحدث في الوقت الحالي يظهر مدى أهمية الفريق وأن النادي يأتي قبل أي لاعب مهما كان أسمه أو أهميته للجميع، الفريق أولًا ثم يأتي اللاعبون".

وكان نادي إنتر قد أعلن عن سحب شارة القيادة من لاعبه الأرجنتيني ماورو إيكاردي ومنحها لنظيره السلوفيني سمير هاندانوفيتش حارس مرمى النيراتزوري.

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جدير بالذكر أن اللاعب كان قد دخل في فترة مفاوضات طويلة مع إدارة النادي بشأن عقده الجديد، ويرتبط اسمه بنادي ريال مدريد الإسباني الذي يبحث عن تدعيم هجومه.