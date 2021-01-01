بيرلو : كونتي هو من ألهمني بالعمل كمدرب وإنتر سيواجهنا بعدوانية

مواجهة شرسة بين إنتر ويوفنتوس بالدوري الإيطالي

أكد أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، أن فريقه سيدخل بكامل قوته، من أجل الفوز على إنتر في القمة المنتظرة بينهما، غدًا الأحد بالدوري الإيطالي.

يوفنتوس على موعد مع منافسه المباشر على لقب الدوري، في إطار الجولة الثامنة عشر من عمر البطولة، ليخرج بيرلو للحديث عن آخر مستجدات فريقه.

وقال المدرب الشاب:"أتوقع دخول إنتر المباراة بعدوانية، سيحاولون التحكم في إيقاع المباراة، ولكننا يوفنتوس وسنذهب هناك من أجل الفوز".

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وأضاف:"الضغط علينا أمر طبيعي ويناسبنا جيدًا، نحن يوفنتوس ويجب أن نعتاد على هذه الأجواء".

وأما عن جاهزية كيليني:"هو بخير وجاهز للمباراة، يريد اللعب ونحن سعداء للغاية لأنه في أفضل حالاته، سيضيف لنا الكثير".

وستون مكيني:"ليس جاهزًا بنسبة 100% لكنه يؤدي بشكل جيد، سنحاول تقييم الموقف قبل الغد وإذا لم يبدأ كأساسي سنراه على مقاعد البدلاء".

مواجهة كونتي:"لدينا شخصيتان مختلفتان تمامًا، وهذا على الأرجح السبب في أننا دائمًا ما نتفق، تحدثنا قبل بداية الموسم وهناك مودة كبيرة بيننا".

وتابع:"قام بصناعة تاريخ يوفنتوس وتعلمت منه الكثير، لذلك سأكون ممتنًا له دائمًا، كونتي هو أول من جعلني أرغب في دخول مجال التدريب".

غياب دي ليخت:"هو لاعب مهم بالنسبة لنا، لكن لدينا أبطال عظماء في خط الدفاع، مثل بونوتشي وديميرال وكيليني، أنا متأكد من أنهم سيبذلون قصارى جهدهم غدًا".

جاهزية رامزي وموراتا:"ألفارو بخير، أردنا تجنب تواجده في الملعب لمدة 120 دقيقة الأربعاء الماضي، آرون كذلك بخير ولا توجد لديه أي مشكلة".

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يذكر أن يوفنتوس يلعب مباراة الغد وهو في المركز الرابع بجدول الدوري الإيطالي بـ33 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر، بينما يأتي إنتر ثانيًا بـ37 نقطة.