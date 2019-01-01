بيرلو: دي يونج هو خليفتي

أسطورة وسط إيطاليا يختار الهولندي كأكثر اللاعبين شبهاً به..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أندريا بيرلو أسطورة كرة القدم الإيطالية إعجابه بالهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، والذي اعتبر أنه يشبهه.

جاء ذلك في حواره مع راديو بيانكونيرا، حيث أجاب باسم دي يونج رداً على سؤاله بشأن من يعتبره هو نفسه "بيرلو الجديد".

وقال بيرلو:"الوحيد الذي ربما يكون مطابقاً هو دي يونج. ميرالم بيانيتش يمتلك بعض التشابهات في أسلوب لعبه، ولكننا نختلف ولكل منا مقارباته".

ويلعب بيانيتش في صفوف يوفنتوس، الذي لعب له بيرلو خلال سنواته الأخيرة في الدوري الإيطالي، والذي رشحه لمواصلة سلسلة الفوز بلقب الكالتشيو.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع دي يونج قادماً من أياكس الصيف الماضي مقابل 75 مليون يورو.