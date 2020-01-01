"بيرلو تونس" فرجاني ساسي .. قطعة الشطرنج المتحكمة في قوة الزمالك

فرجاني ساسي نصف قوة الزمالك.

لا أحد يختلف على ما قدمه ويقدمه الدولي التونسي فرجاني ساسي، رفقة فريقه نادي الزمالك، بعدما نجح في تقديم الإضافة القوية لخط وسط القلعة البيضاء، فماذا قدم اللاعب مع ناديه الموسم الماضي؟

انتقل فرجاني ساسي إلى صفوف نادي الزمالك، في صيف 2018 قادمًا من النصر السعودي، ليشكل ثنائي قوي مع طارق حامد، يقود الفريق الأبيض إلى منصات التتويج بالعديد من البطولات.

ساسي استطاع أن يدخل قلوب جماهير نادي الزمالك بقوة، وتمكن من أن يصبح نجم من نجوم الصف الأول بالدوري المصري الممتاز، بعد أن أثبت للجميع أن غيابه مؤثر عن الفريق وحدث هذا في أكثر من مناسبة.

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فرجاني أضاف قوة كبيرة لنادي الزمالك، حيث ظهر كقطعة الشطرنج التي كانت تنقص الفريق الأبيض خلال السنوات الماضية، والتي استطاعت أن تجعل الصورة الطيبة تظهر أمام الجميع، ويعود الفريق الأبيض للمنافسة على جميع البطولات كما هو المعتاد منه، وانتهاء الغياب عن منصات التتويج الإفريقية.

وفي ظل تواجد فرجاني وتألقه رفقة زملائه، استطاع الزمالك التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية العام الماضي، كما قاد الفريق للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام.

لاعب الوسط التونسي يمتلك إمكانيات كبيرة، حيث يستطيع التحكم في سرعة الأداء وسير المباراة، كما يمتلك قدرات دفاعية جيدة، ويستطيع بناء الهجمات بشكل سليم، كما يمتاز بالكرات الطولية المتقنة، وأيضًا التسديد من خارج منطقة الجزاء.

وعلى المستوى الشخصي، علاقة ساسي بزملائه اللاعبين في فريق الزمالك أو خارجه قوية للغاية، وظهر ذلك خلال حديث حازم إمام أسطورة نادي الزمالك عنه، حيث شبهه باللاعب الإيطالي أندريه بيرلو.

ساسي يمتلك قدرات كبيرة جدًا لا غنى عنها في أي فريق، واستمراره مع نادي الزمالك أصبح أمر حتمي وضروري للغاية، لكي تكتمل صورة الفريق الأبيض.

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وخلال الموسم الماضي، لعب فرجاني مع نادي الزمالك بالدوري المصري 22 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، ومرر الكرة 289 مرة صحيحة، و80 تمريرة خاطئة.

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا، لعب ساسي مع الزمالك في 9 مباريات، سجل هدفًا واحدًا، وصنع مثله، ومرر 440 تمريرة صحيحة، و76 تمريرة خاطئة.