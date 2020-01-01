بيركامب يفتح الباب أمام العودة لآرسنال

عودة محتملة للأسطورة الهولندية إلى ملعب الإمارات

فتح النجم الهولندي دينيس بيركامب، الباب أمام العودة مرة أخرى إلى فريقه السابق آرسنال، بعد فترة طويلة من الغياب.

بيركامب قضى 11 سنة مع المدفعجية خلال مسيرته كلاعب، وحصل على العديد من الألقاب الهامة، كان أبرزها الدوري الإنجليزي 2003/2004 بدون هزيمة.

يقع تمثال بيركامب الآن خارج ملعب الإمارات تكريماً على كل ما قدمه مع النادي الإنجليزي، ولكنه ابتعد عن أجواء آرسنال منذ الاعتزال.

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وفي هذا السياق قال النجم الهولندي السابق:"أريد العودة ولكن في الوقت المناسب، الآن الأمور تسير على ما يرام في هولندا مع عائلتي، بعد ابتعادي لفترة عن مجال التدريب".

وأضاف:"بكل أمانة أفتقد التواجد في الملعب من أجل تقديم المساعدة، ربما أحتاج المزيد من الوقت لحدوث ذلك، ولكن لا تعلم ما قد يحدث في المستقبل".

وتابع:"حتى الآن لا توجد اتصالات مع آرسنال، لذلك بمجرد اتخاذ قراري النهائي سنرى ما قد يحدث بعدها".

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وفي نهاية حديثه أشار بيركامب، إلى أنه يعتبر العودة لآرسنال هي الطريقة المثالية لظهوره مرة أخرى بكرة القدم، كما أشاد بعمل ميكيل أرتيتا المدرب الحالي للفريق.