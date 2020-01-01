بيركامب ورونالدو .. هالاند يتخطى أساطير اللعبة بعد التسجيل في كلوب بروج

النرويجي الشاب لا يتوقف عن التسجيل

واصل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، تقديمه مستويات مبهرة مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم على جميع المستويات.

هالاند نجح في تسجيل 4 أهداف، بمواجهة دورتموند الماضية أمام هيرتا برلين، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 5/2 بالدوري الألماني.

صاحب الـ20 سنة سطع من جديد مع دورتموند، سجل ثنائية أمام كلوب بروج، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وهو ما يرفع رصيد اللاعب الشاب من الأهداف في البطولة، إلى الرقم 16 ليتخطى العديد من الأساطير والنجوم الكبار.

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الهولندي دينيس بيركامب لاعب آرسنال السابق نجح في تسجيل 7 أهداف فقط، بينما أحرز كريستيان فييري 10 أهداف، مايكل أوين ودييجو كوستا 11 هدفًا.

وأما أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي فقد سجل 13 مرة بالتساوي مع كارلوس تيفيز، وأحرز البرازيلي أدريانو 14 هدفًا وهو نفس ما سجله ميروسلاف كلوزه ودافيد فيا وزين الدين زيدان ورونالدو الظاهرة.

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يذكر أن هالاند الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال ليوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد، نجح في تسجيل 17 هدفًا بكل البطولات مع دورتموند هذا الموسم.