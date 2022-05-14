بيرسي تاو .. المنظومة الكاملة والثمرة باهظة الثمن!

يبدو أن الأهلي بدأ في حصاد ما زرعه بالتعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو مع بداية الموسم الحالي، وذلك بعدما قاد الفريق الأحمر للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حسم النادي الأهلي بطاقة الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن فاز على وفاق سطيف بنتيجة 6-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في مواجهتين شهدتا حدثًا استثنائيًا بطله بيرسي تاو.

بعد فترة طويلة من معاناة النادي الأهلي مع التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين، نجح المارد الأحمر في التعاقد مع بيرسي تاو، الذي جاء من الدوري الإنجليزي، من صفوف نادي برايتون.

هل تتذكرون كم مهاجم أجنبي وإفريقي تعاقد معه النادي الأهلي ولم ينجح؟ لن نقوم بعمل إحصائية، بل نريد تسليط الضوء على تألق تاو مع المارد الأحمر.

المنظومة المتكاملة

يجب علينا في البداية أن نُشيد بالعيون الخبيرة التي نجحت في اختيار لاعب مثل بيرسي تاو، من أجل التعاقد معه، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر.

الأمر ببساطة هي منظومة متكاملة بداية من مدير فني اختار اللاعب الذي يعرف إمكانياته جيدًا، ويعرف أيضًا كيفية توظيفه داخل الملعب وإخراج أفضل ما لديه لخدمة الفريق.

ثم الإدارة التي قامت بتوفير كل ما يريده المدرب، والتحرك والتفاوض مع اللاعب وإدارة ناديه، وتوفير المقابل المادي الكبير الذي تم دفعه من أجل انضمام بيرسي تاو إلى الأهلي.

وأيضًا الجانب الإداري الأهم في الصفقة، بمدير التعاقدات الناجح أمير توفيق، الذي استطاع أن يتفاوض بطريقة احترافية مع النادي الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب الجنوب إفريقي.

الأهلي يجني ثمار ما زرعه

بعد أن تعاقد معه النادي الأهلي، قدم بيرسي تاو مستوى مميز في بداية مشواره مع القلعة الحمراء، وأصبح معشوقًا للجماهير بعد أن قاد الفريق لتحقيق انتصارات كبيرة ومهمة.

ولكن تراجع مستوى بيرسي تاو مع النادي الأهلي، وسط انتشار أخبارًا تفيد بأن المهاجم الجنوب إفريقي يعاني من إصابة مزمنة، ولكن تم نفي هذه الأخبار سريعًا.

وبدأ مؤخرًا بيرسي تاو تقديم أفضل ما لديه مع النادي الأهلي، ليثبت للجميع أن القلعة الحمراء لم ترتكب خطأ في التعاقد معه، ليقدم اللاعب الجنوب إفريقي مستويات مميزة جدًا.

آخرها قيادته للنادي الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بمساهمته في تسجيل 6 أهداف دفعة واحدة، في مباراتي نصف النهائي أمام وفاق سطيف الجزائري.

نعم كل الأهداف التي سجلها المارد الأحمر ساهم فيها تاو، حيث صنع 4 أهداف وسجل هدفين، ليكون هو اللاعب الأبرز خلال آخر مباراتين.

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