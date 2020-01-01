بيرجوين: هدفي في مانشستر سيتي لا يُصدق وحلمي أصبح حقيقة

حلم الدولي الهولندي تحقق..

أبدى ستيفن بيرجوين، جناح فريق توتنهام، سعادته بهدفه أمام مانشستر سيتي، خلال ظهوره الأول بقميص الفريق اللندني.

وحل السيتيزنز ضيفًا على السبيرز، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بيرجوين وسون هيونج مين، هدفي فوز توتنهام على السيتي، ليلحق الخسارة السادسة بحامل اللقب، في هذا الموسم.

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وانتقل بيرجوين (22 عامًا)، إلى صفوف توتنهام خلال الميركاتو الشتوي، قادمًا من صفوف آيندهوفن، مقابل 30 مليون يورو.

وقال بيرجوين، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد أصبح حلمي حقيقة، أنه أمر لا يصدق أن أسجل في أول ظهور لي مع توتنهام".

وأضاف الدولي الهولندي: "أنا سعيد جدًا بهدفي أمام السيتي، ولوجودي هنا، كطفل صغير أردت أن اللعب في الدوري الإنجليزي، لذا فإن التسجيل في أول مبارياتي يعد أمرًا رائعًا".

وفي السياق ذاته، علق سون هيونج مين على هدف بيرجوين أمام مانشستر سيتي.

وأفاد الكوري الجنوبي: "لقد سجل هدفًا رائعًا وأدى عمله بشكل جيد، لقد كان احتفاله عاطفيًا؛ لأنه هدفه الأول".

وأكد: "أنا سعيد جدًا له، بعدما سجل في ظهوره الأول، لقد استحق ذلك، ومع العاطفة التي أظهرها بدا رائعًا".

وأشاد سون بأداء مانشستر سيتي في مباراة الليلة، موضحًا: "لقد كانوا جيدين جدًا في الشوط الأول، كان على فريقنا الدفاع كوحدة واحدة، ولكن في الشوط الثاني الوضع اختلف وهاجمنا بقوة".

وأتم: "كان الفوز اليوم مهمًا جدًا لتعزيز ثقتنا، قبل العطلة الشتوية، الجماهير سعيدة جدًا وكذلك اللاعبون، بعد هذه المباراة".

وارتقى توتنهام إلى المركز الخامس، بسلم ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 47 نقطة، على بعد 4 نقاط من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.