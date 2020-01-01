بيرجوين: لا استطيع النوم بسبب ما حدث للاعب أياكس

لاعب توتنهام لا يزال يعاني بسبب ما حدث لصديقه

كشف اللاعب الهولندي ستيفن بيرجوين جناح فريق توتنهام الإنجليزي، عن مروره بالكثير باللحظات الصعبة بسبب ما تعرض له صديقه الهولندي المغربي الأصل عبد الحق نوري لاعب أياكس أمستردام.

نوري كان قد توقف عن ممارسة كرة القدم منذ 3 أعوام بسبب اضطرابات في عضلة القلب مما نتج عنه تلف في خلايا المخ وآلام دائمة، بعد سقوطه في إحدى المباريات التحضيرية لفريق أياكس موسم 2017-2018.

وحسب تصريحات للاعب نقلتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية: "فأنه أصيب بحالة إنهيار تامة وفقدان للنطق لفترة بسبب ما حدث له".

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وأضاف: "كنت أنا ونوري شقيقان أنا أعرفه جيداً منذ كنا في عمر السابعة كنا في الفريق نفسه ونفس الحي أنا أعرفه جيداً".

اللاعبان شاركا رفقة بعضهما البعض في ناشئين نادي أياكس قبل أن ينتقل بيرجوين إلى إيندهوفن الهولندي ويتألق معه ويقوده إلى الانضمام إلى توتنهام في يناير الماضي.

وعن واقعة إصابة نوري وسقوطه أكد: "كنت ألعب في في مباراة ودية رفقة إيندهوفن حينها، سجلت هدفين كنت سعيداً للغاية الأمر في غاية الروعة، المدرب جاء وأخبرني ما حدث له سقط على الأرض كل شيء انهار من حولي وجلست أبكي كثيراً، علمت بعد ذلك بأنه عانى من تلف في المخ.

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وأردف: "لم أتمكن من النوم لفترة ليست بالقصيرة، أنا أتألم كثيراً بسبب ما مر به صديق عمري".

واختتم: "الأمر لا يزال صعبا بالنسبة لي، أتحدث كل يوم إلى شقيقه ولكن الأمر لا يزال عصيباً، شقيقه أخبرني بأنني سأحرز بأول هدف في أول مباراة لي مع توتنهام وبالفعل هذا حدث".

بيرجوين نجح في تسجيل أول أهدافه مع توتنهام أمام مانشستر سيتي في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل لا شيء.