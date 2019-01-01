بيرباتوف: بيل يجب أن يرحل عن ريال مدريد!

نجم مانشستر يونايتد السابق ديميتار بيرباتوف يرى أن مستقبل جاريث بيل يجب أن يكون بعيدًا عن قلعة سانتياجو بيرنابيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

يرى ديميتار بيرباتوف لاعب مانشستر يونايتد السابق أن جاريث بيل لا يحظى بالتقدير الكافي في ريال مدريد، وأنه عليه الرحيل عن النادي في أقرب وقت.

وكان اللاعب الدولي الويلزي قد تعرض لانتقادات عديدة بعد تذبذب مستواه بسبب الإصابة ومشاركته في 15 مباراة فقط بالليجا حتى الآن.

ميسي يقترب من رونالدو ويصل للهاتريك رقم 50 في مسيرته

وعن هذه الانتقادات قال بيرباتوف: "بيل يلام على أي شيء سيء يحدث في ريال مدريد، وهذا خطأ، لقد أحرز 12 هدفًا في 30 مباراة شارك فيها هذا الموسم ومازال يلام على أدائه، أعتقد أنه إذا لم يشعر بتقدير كافٍ فعليه الرحيل من الفريق".

يشار إلى أن بيل البالغ من العُمر 29 عامًا كان قد وصل لهدفه الـ 100 بقميص الميرنجي مؤخرًا، كما أنه توج مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا أربع مرات.