بيراميدز يوضح موقفه من تحديد مواجهته أمام الأهلي بالكأس

اتحاد الكرة أعلن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالكأس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موقف نادي بيراميدز من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتحديد موعد مباراته أمام الأهلي بكأس مصر بدور الـ16.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موعد مواجهة الأهلي وبيراميدز بدور الـ16 بكأس مصر، يوم 28 فبراير الجاري نفس الموعد الذي كان من المفترض إقامة به مواجهة الدوري.

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز لبعض الصحف المصرية، موقفهم، حيث أكدوا بترحيبهم بالقرار الذي صدر من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري.

وأكد مسئولو بيراميدز أن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم هو ما طلبه النادي من الأساس، ووجهوا رسالة شكر لاتحاد الكرة بعد حرصهم على مبدأ تكافؤ الفرص.

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وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، أيضًا عن مواجهة الدوري المصري الممتاز بين الأهلي وبيراميدز، يوم 12 أبريل المقبل.