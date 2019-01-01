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الدوري المصري الممتاز

بيراميدز يوافق على تعيين حكام مصريين أمام الحدود

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اتحاد الكرة قرر نقل مباراة بيراميدز أمام الحدود
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

وافق نادي بيراميدز، على رغبة اتحاد الكرة المصري، بتعيين حكام مصريين لمباراة حرس الحدود بالدوري، المقرر لها غدٍ الخميس.

بيراميدز سيواجه حرس الحدود مساء الخميس، بالجولة 34 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

اتحاد الكرة المصري أعلن عن نقل المباراة من ملعب المكس بالأسكندرية، إلى ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، بدون إبداء أسباب.

بيراميدز كان قد طلب حكام أجانب لمبارياته في الدوري، منذ مباراة وادي دجلة، بالجولة 15 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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وشهدت مباراة بيراميدز ووادي دجلة، العديد من القرارات التحكيمية مثيرة للجدل، حول احتساب ضربة جزاء لبيراميدز، بالإضافة إلى طرد لاعبه أوزوبيكي.

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