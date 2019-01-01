بيراميدز يكرم دياز: عادة لكل من يبذل نقطة عرق في النادي

بتوجيه من تركي آل الشيخ، أقيم حفل وداع للأرجنتيني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أقام نادي بيراميدز برئاسة حسام البدري ومالكه تركي آل الشيخ، اليوم السبت، حفل تكريم للأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للفريق.

الأرجنتيني أعلن رحيله عن الكتيبة الزرقاء منذ أيام بعد نهاية عقده مع الفريق عقب أربعة أشهر قضاها معه.

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وقال حسام البدري، خلال الحفل: "قررنا بتوجيه من تركي آل الشيخ تكريم دياز وكلًا من ساهم ولو بجزء بسيط في مسيرة النادي، نحن حريصون على أن يكون التكريم عادة لكل من يبذل أي نقطة عرق في خدمة هذا النادي".

وقاد دياز بيراميدز في 12 مباراة، حقق الفوز في ثمانية، وتعادل في ثلاثة، وخسر لقاء وحيد.

نادي بيراميدز يقيم حفل لتكريم وتوديع المدير الفني السابق الأرجنتيني رامون دياز 👏💙 pic.twitter.com/YqOWyGSbdP — F.C. (@pyramidsfc) June 1, 2019

ويعد بيراميدز من الفرق القلائل التي أنهت مبارياتها بالدوري المصري الممتاز، ليجمع 70 نقطة من 34 مباراة، ويخرج من المنافسة على اللقب، لتنحصر بين الأهلي والزمالك.