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الدوري المصري الممتاز

بيراميدز يُقيد خربين و بينافينتى قبل مباراة الزمالك

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وليد بدر المدير الإداري بنادي بيراميدز تواجد صباح اليوم ، في مقر اتحاد الكرة لأنهاء الاجراءات الخاصة بقيدهما
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أنهى نادي بيراميدز اليوم الخميس اجراءات قيد الثنائي عمر خربين وكريستيان بينافينتى، المنضم حديثاً للفريق، قبل مباراة اليوم أمام نادي الزمالك.

وتنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز من مؤجلات الجولة التاسعة بالدوري المصري، والتي تقام على ملعب بتروسبورت.

وليد بدر المدير الإداري بنادي بيراميدز تواجد صباح اليوم ، في مقر اتحاد الكرة لأنهاء الاجراءات الخاصة بقيدهما.

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وأكد مسئولو اتحاد الكرة، على أن خربين وبينافينتى من حقهما خوض لقاء الزمالك اليوم، بعد انهاء اجراءات قيدهما بشكل رسمي.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت جدلاً كبيراً حول صفقات نادي بيراميدز الجديدة التي أعلن عن مالك النادي تركي آل الشيخ.

وتعاقدت إدارة بيراميدز مع عمر خربين قادماً من نادي الهلال على سبيل الإعارة، بينما تعاقدت مع اللاعب بينافينتى في عقد يمتد لموسمين.

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