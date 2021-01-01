بيراميدز يقترب من توقيع اتفاقية تعاون مع مانشستر سيتي الإنجليزي

خطوة رائعة يتخذها نادي بيراميدز لتطوير قطاع الناشئين

اقترب نادي بيراميدز، من إتمام اتفاقه مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل عمل اتفاقية تعاون يخص قطاع الناشئين وتطويره خلال الفترة القادمة، بهدف أن يكون الأفضل في مصر والوطن العربي خلال السنوات المقبلة.

وأشار موقع "يلا كورة" المصري إلى أن مالكي ومسؤولي نادي بيراميدز، أعطوا الضوء الأخضر للمهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي للنادي، من أجل قيادة المفاوضات مع السيد تيكسيكي بيجيرستان، مدير شؤون كرة القدم بنادي مانشستر سيتي لتطوير قطاع الناشئين بداية من الموسم المقبل.

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ويعتبر تيكسيكي أحد أهم المسؤولين عن تطوير الكرة في إنجلترا والعالم، حيث يعد أحد ألمع الأسماء في هذا المجال، ولديه رؤية رائعة في تطوير قطاع الناشئين، وأخرج الكثير من نجوم كرة القدم العالمية.

اتفاقية التعاون والتوأمة بين الناديين، ستشمل العديد من المزايا، أبرزها إشراف نادي مانشستر سيتي على تطوير العمل داخل قطاع الناشئين، وسفر المدربين من بيراميدز للحصول على دورات تدريبية وفترات معايشة، لاكتساب مزيد من الخبرات في المرحلة المقبلة.

كما تشمل الاتفاقية دورات تدريبية لناشئي بيراميدز في مقر نادي مانشستر سيتي بإنجلترا، ومنافسات مشتركة بين الناديين لنفس الفئات العمرية، لاختيار أفضل العناصر ومنحها فرصة للانضمام إلى صفوف النادي الإنجليزي.

يأتي ذلك في ظل رغبة إدارة نادي بيراميدزلتطوير قطاع الناشئين، وإقامة علاقات قوية مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لتحقيق أقصى استفادة للنادي المصري خلال الفترة المقبلة.