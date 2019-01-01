بيراميدز يُعين محمود عيد مديرًا تنفيذيًا للنادي

قرار إداري جديد من النادي المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي بيراميدز المصري تعيين وكيل اللاعبين ممدوح عيد مديرًا تنفيذيًا للنادي خلال الفترة القادمة.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن مجلس الإدارة قرر إسناد مهمة المدير التنفيذي للنادي إلى المهندس ممدوح عيد لتولي مهام الإدارة التنفيذية للنادي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هذا القرار جاء لِم يمتلكه ممدوح عيد من خبرات إدارية وتسويقية، وتمنى النادي التوفيق والنجاح لمسؤوله الجديد.

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يُذكر أن عيد هو وكيل خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر حاليًا، كما يُدير أعمال عددًا من اللاعبين أبرزهم عمرو وردة.

وكان المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي قد أعلن بيعه رسميًا لمالك جديد لكن دون الكشف عن هويته، مؤكدًا أنه سيخوض تجربة أخرى في مكان وزمان آخر.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري حاليًا، وقد أنهى جميع مبارياته في البطولة ووجه الشكر في نهاية الموسم لمدربه رامون دياز وجهازه المعاون.