بيراميدز يشارك في إحياء الذكرى الـ20 لملك أشانتي

البدري يرحب ويؤكد إمكانية توقيع شراكة مع أشانتي كوتوكو

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وافق نادي بيراميدز على مواجهة أشانتي كوتوكو الغاني، في مباراة لإحياء الذكرى الـ20 لتنصيب أوتومفو أوسي توتو ملكًا لإمبراطورية أشانتي، في مايو المقبل.

ووفقًا لموقع "غانا ويب" أن شركة شير جروب الألمانية ستنظم المباراة، بعدما تم عرض الأمر على الناديين وهو ما قوبل بترحاب من كليهما.

وقالت نانا كوارتينج؛ إحدى العاملات بالشركة الألمانية، في تصريحاتها لموقع "Kickgh.com " الغاني: "عقدنا اجتماعًا مثمرًا مع مسؤولي كلا الناديين، ورحب كلاهما بالمشاركة في هذه المباراة الشرفية، وحسام البدري؛ رئيس نادي بيراميدز، سعد كثيرًا بعرضنا، ووصف أشانتي كوتوكو بواحد من أفضل الفرق في القارة".

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كوارتينج أوضحت أن البدري اعتبر هذه المباراة فرصة لدراسة تجربة أنجح الأندية في غانا، مع إمكانية توقيع شركة معه.

يذكر أن تقارير أخرى أوضحت أن برشلونة الإسباني هو من سيشارك في إحياء الذكرى الـ20 لتنصيب ملك أشانتي، بدلًا من بيراميدز.