بيراميدز يزاحم الأهلي وينافسه على ضم مصطفى فتحي

هل يتمكن بيراميدز من خطف مصطفى فتحي من الأهلي؟

دخل نادي بيراميدز في المنافسة على ضم مصطفى فتحي جناح فريق نادي التعاون، ليزاحم مواطنه الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم فتحي

وأشارت صحيفة "سبورت" السعودية إلى أن نادي التعاون تلقى عرضًا رسميًا من بيراميدز، من أجل التعاقد مع مصطفى فتحي خلال فترة الانتقالات الحالية.

Shahid

وأضافت الصحيفة أن بيراميدز يريد التعاقد مع مصطفى فتحي سواء بشراء عقده بشكل نهائي أو استعارته لمدة موسم واحد.

جاء ذلك ليزاحم بيراميدز مواطنه الأهلي الذي سبق وقدم عرضًا إلى التعاون، من أجل التعاقد مع مصطفى فتحي على سبيل الإعارة.

لماذا يريد التعاون التخلص من مصطفى فتحي؟

مصطفى فتحي سافر إلى مصر مع نهاية الموسم الماضي 2021-2022، لقضاء عطلته رفقة عائلته، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبعد انتهاء العطلة، حاول مصطفى فتحي السفر إلى هولندا للانضمام لمعسكر التعاون استعدادًا للموسم الجديد، ولكن لم يتمكن من السفر بسبب الخدمة العسكرية.

وأصبح من الصعب أن يسافر مصطفى فتحي خارج مصر خلال الفترة القادمة، ليحاول الأهلي المصري ضمه لمدة موسم على سبيل الإعارة.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا