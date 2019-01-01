بيراميدز يدرس بيع حمودي لأحد الأندية العربية

بيراميدز يسعى للاستفادة المادية من بيع حمودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أصدر نادي بيراميدز المصري، اليوم السبت، بيان رسمي يؤكد فيه دراسة عرض لبيع أحمد حمودي لاعب الفريق خلال الفترة الحالية لأحد الأندية العربية.

وكان حمودي قد انضم لبيراميدز في اليوم الأخير من قيد فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بالدوري المصري الممتاز بعد أن كان لاعب حر.

ووفقًا لما جاء في البيان الرسمي للنادي، اليوم السبت، أن بيراميدز تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية العربية خلال الساعات الأخيرة لضم أحمد حمودي.

وأشار البيان أن الإدارة في الوقت الحالي تدرس بجدية بيع اللاعب كون العرض مغريًا من الناحية المادية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

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ومن المفترض أن يعلن بيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة القرار الرسمي بشأن التفريط في حمودي من عدمه من أجل استعداد اللاعب سواء المشاركة مع بيراميدز أو ناديه الجديد.

وكان حمودي قد قضى فترة في الدوري السعودي للمحترفين، رفقة نادي الباطن، وقدم مستوى جيد وقتها مع الفريق، ولكن نادي بيراميدز لم يكشف عن هوية النادي العربي الذي قدم العرض حاليًا.