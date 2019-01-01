بيراميدز يتوصل لاتفاق مع الزمالك لضم إبراهيم حسن

صفقة تبادلية وشيكة بين الزمالك وبيراميدز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

نجح نادي بيراميدز في التوصل لاتفاق مع نظيره الزمالك، لضم إبراهيم حسن جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان إبراهيم حسن قد انضم للزمالك قادمًا من الإسماعيلي، حيث يعد أول طلب من الفرنسي ديسابر المدير الفني لبيراميدز الجديد لتدعيم الفريق.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن الزمالك وافق على انتقال إبراهيم حسن إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت تقارير أن إبراهيم حسن سيكون ضمن الصفقة التبادلية التي ستعقد بين الزمالك وبيراميدز، تقضي بانتقال دونجا إلى الزمالك بالإضافة لرحيل بهاء مجدي عن الأبيض.

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ومن المنتظر أن تعلن الصفقة عقب لقاء الأهلي والزمالك في القمة، التي ستقام على ملعب "برج العرب" يوم الأحد المقبل في نهاية الدوري الممتاز.