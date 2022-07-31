النادي يرفض قرار اتحاد كرة القدم المصري ويُهدد بالتصعيد

هدد بيراميدز على لسان مديره الرياضي هاني سعيد بالتصعيد في ملف تحديد الأندية المشاركة في النسخة القادمة من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالنادي الأهلي تحديدًا بل بالحفاظ على حقوق الفريق.

ما القصة، لماذا يشتكي بيراميدز من الظلم؟

بدأ الأمر بقرار اتحاد كرة القدم المصري إرسال أسماء الأندية المشاركة في الموسم القادم من دوري أبطال إفريقيا حسب الترتيب بنهاية الدور الأول من الدوري المصري، وقد خاطب الكاف فعلًا وأكد تواجد الأهلي والزمالك في البطولة فيما سيُشارك بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفدرالية.

اعترض بيراميدز على قرار اتحاد الكرة وطالب بإرسال الأسماء حسب ترتيب الدوري المصري في نهاية يوليو وهو آخر موعد محدد من الكاف لاستقبال الأسماء.

بيراميدز سيواجه الزمالك في ختام الجولة الـ28 من الدوري يوم غدٍ الإثنين، لكنه ضمن إنهاء يوليو الجاري ثانيًا في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الزمالك في الصدارة ومثلهم عن الأهلي في المركز الرابع.

النادي الذي كان ملكًا للمستشار السعودي تركي آل الشيخ يُطالب بالمشاركة في الموسم المقبل من دوري الأبطال بدلًا من الأهلي وخاطب اتحاد الكرة بهذا الشأن لكن دون استجابة ليُهدد بالتصعيد.

ماذا قال هاني سعيد عن خطوة بيراميدز القادمة؟

هاني سعيد تحدث للمركز الإعلامي لبيراميدز مؤكدًا أن اتحاد كرة القدم المصري ظلم ناديه بقراره المبكر إرسال أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم.

وأضاف " إدارة بيراميدز متمسكة بحقوقها لأبعد مرحلة باللعب في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا بعدما ضمن المركز الثاني بعد نهاية مباريات شهر يوليو وهي المدة القانونية لإرسال أسماء الأندية المشاركة قاريًا".

"الأمر لا يتعلق بأي فريق آخر، وبغض النظر عن أن الأهلي هو الطرف الآخر فبيراميدز كان سيتخذ نفس الموقف مع أي منافس آخر، لا ننظر إلا لحقوق النادي التي أهدرها اتحاد الكرة بترشيحاته".

وأتم "اتحاد الكرة ظلم بيراميدز بقراره المبكر بإرسال أسماء الأندية المشاركة قاريًا، لا بد أن يراجع اتحاد الكرة قراره وترشيحاته لـ كاف، وإلا فإن كل خياراتنا متاحة للتصعيد من أجل استعادة حقوقنا المهدرة".

يُشار إلى أن الأهلي لعب مباراتين أقل من منافسيه، حيث تأجلت له عدة مباريات لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.