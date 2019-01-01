بيراميدز يُعلن إصابة عبد الله السعيد في ركبته

الفريق موجود في المغرب حاليًا

أعلن بيراميدز تعرض نجمه عبد الله السعيد لإصابة على مستوى الركبة، ذلك خلال تدريبات الفريق استعدادًا للمرحلة القادمة.

ويتواجد بيراميدز حاليًا في مدينة مراكش المغربية حيث يُقيم معسكرًا تدريبيًا مستغلًا فترة التوقف الدولي المقرة من فيفا، استعدادًا لاستئناف الدوري المصري ومشوار الفريق في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وأوضح حساب النادي على فيسبوك أن طبيب الفريق "أيمن فريد" أعلن إصابة السعيد بكدمة في الركبة اليمنى خلال التدريبات، وقد أجرى الجهاز الطبي على الفور أشعة مقطعية لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها اللاعب.

وكان من المفترض أن يتواجد السعيد وعدد من زملائه في بيراميدز مع منتخب مصر الذي تعادل مع كينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 ويستعد لمواجهة جزر القمر ضمن نفس التصفيات، لكن خلاف مع إدارة بيراميدز أدى لاتخاذ حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري قرارًا باستبعاد جميع لاعبي الفريق من المعسكر.

ويُعد المصري صاحب الـ34 عامًا أحد أفضل نجوم بيراميدز منذ انضم للفريق قادمًا من الأهلي السعودي خلال يناير 2019.

ويتصدر بيراميدز حاليًا الدوري المصري برصيد 11 نقطة جمعها من 5 مباريات، ويتفوق بفارق نقطة على الزمالك الذي لعب مباراة أقل وبفارق نقطتين عن الأهلي الذي لم يخض سوى 3 مباريات فاز بها جميعًا وهو الوحيد صاحب هذا الإنجاز في البطولة هذا الموسم.

وسيلعب الفريق المملوك سابقًا لتركي آل الشيخ أمام الزمالك يوم 24 نوفمبر الجاري ضمن الجولة السابعة للدوري المصري.